Переоформил права: сбежавший из страны солист Little Big нашел способ зарабатывать в России

Сбежавший лидер Little Big нашел способ зарабатывать в России. Илья Прусикин* (признан иноагентом в РФ) переоформил права на товарный знак группы. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным издания, артист переоформил права на товарный знак Little Big на директора коллектива Алину Пязок около года назад. Данное решение было принято для того, чтобы солист продолжал получать авторские и другие отчисления с песен группы и зарабатывать в России, будучи за границей. Так же, как и сам коллектив, девушка находится в Лос-Анджелесе.

Кроме того, у Ильи Прусикина* есть проблемы с налогами в России. Ему в очередной раз заблокировали все счета из-за долга в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что летом 2022 года музыкант уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он рассказывал, что планирует вернуться в родную страну через 10–15 лет, поскольку любит ее. На данный момент за границей артисты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами.

Ранее мы писали о том, что ФНС заблокировала счета солиста Little Big Ильи Прусикина*.

Также сообщалось, что актер Павел Деревянко после скандала с криптой оказался налоговым должником.

*признан иноагентом в РФ