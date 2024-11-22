ФНС заблокировала счета солиста Little Big Ильи Прусикина*

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ИП участника группы Little Big Ильи Прусикина* (признан иноагентом в РФ) во второй раз за год. Об этом пишет издание «Постньюс».

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Ленинградской области запретила музыканту осуществлять операции по счетам из-за того, что он не предоставил в ведомство налоговую декларацию вовремя.

Через свое ИП артист осуществлял «деятельность в области исполнительских искусств», а также производил рекламу, записывал музыку и фильмы.

В мае текущего года счета Прусикина* замораживали из-за налогового долга в размере 182 тысяч рублей. Тогда же уточнялось, что у исполнителя осталось в России только ИП — свои ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг» певец ликвидировал после отъезда из РФ.

Известно, что летом 2022 года музыкант уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он рассказывал, что планирует вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

Ранее сообщалось, что ФНС закрыла юрлицо Елены Блиновской после признания ее банкротом.

*признан иноагентом в РФ