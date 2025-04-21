Актер Павел Деревянко после скандала с криптой оказался налоговым должником

Актер Павел Деревянко оказался налоговым должником из-за ООО «Бии Соул», учредителем которой является с 2022 года.

Как пишет «Telegram-канал «Звездач», фирма Деревянко занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. У компании накопился долг по налогам на сумму 475 тысяч рублей, который актер не торопится погашать.

При этом отмечается, что Деревянко зарабатывает за съемочный день около 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко прикрывал аферы с криптой договорами о продаже недвижимости. Благодаря этому он прошел по уголовному делу о мошенничестве как потерпевший.

Также звезда сериала «Беспринципные» признался, что не обладает прирожденным талантом, как его коллеги по цеху. По словам Деревянко, актерская карьера сложилась лишь благодаря его упорному труду, который потом перерос в большой опыт.