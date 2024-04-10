Перенесший два инсульта Вячеслав Добрынин раскрыл детали своего состояния

Народный артист России Вячеслав Добрынин высказался о состоянии своего здоровья. Его слова приводит aif.ru.

«Мне очень трудно разговаривать, очень устаю. Я себя «чувствую», но не более того. Не могу сказать, что хорошо. Скоро отправлюсь в санаторий, я все время подлечиваюсь, чтобы чувствовать себя более-менее адекватно», - поделился музыкант.

Добрынин уточнил, что ему присвоили инвалидную группу, вследствие чего он пока что осторожно подходит к участию в съемках телепроектов.

«Меня чуть ли не каждый день приглашают на интервью за большие деньги, но я всем отказываю. Хотя мне предлагали 6 млн рублей. Сказали, что это самый высокий гонорар, который платят на телевидении», - рассказал певец.

Кроме того, народный артист России отметил, что по-прежнему пользуется «бабушкиным» кнопочным телефоном, поскольку смартфон ему в его состоянии осилить крайне трудно.

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