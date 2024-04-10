Народный артист Евгений Князев высказался о словах Кологривого про Бортич и образование

Народный артист России Евгений Князев вслед за Никитой Кологривым заявил, что актерам нужно образование. Он прокомментировал спорт звезды «Слова пацана» и Александры Бортич. Об этом сообщает «Абзац» в рамках проекта «Так сказать».

Князев убежден, что актерам необходимо специальное образование.

«Не все же играть нам «Слово пацана» и «Бригаду». Не с этого искусство начинается и не этим заканчивается. Будут более серьезные произведения», – высказался звезда.

Он подчеркнул, что артисты должны читать великие произведения, в которых поднимаются серьезные вопросы. Но ко всему надо подходить со знаниями.

«Как ты можешь это читать без знаний? Или придет любой человек с улицы и скажет: «Я Достоевского не люблю». А ты читал его? «Нет, поэтому не люблю». Вот на этом уровне разговаривать мы будем, что ли?» – заявил актер.

Народный артист также прокомментировал сериал «Слово пацана», который стал популярным среди зрителей разных возрастов. Мужчина, правда, смотрел лишь некоторые фрагменты, но смог составить мнение об одном из актеров – Никите Кологривом.

«Ну, какие-то кусочки смотрел, оно не вызывает восторга. Но они нормально, органично существуют в этом смысле. И вот [Кологривый], о котором вы говорите, [был в кадре] вполне убедителен», – высказался Князев.

Напомним, что ранее Никита заявлял о необходимости у артистов иметь высшее актерское образование. Он убежден, что в кино не должно быть непрофессионалов. Молодой человек упомянул Александру Бортич, которая снимается во многих проектах, не имея специального образования.

Ранее мы писали о том, как певица Ольга Бузова прокомментировала дебош Кологривого в баре Новосибирска.