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13:05, 22 марта 2023
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Перенесшему ампутацию Роману Костомарову подобрали протез, который поможет ему вернуться на лед

Невролог заявил, что перенесший ампутацию Костомаров вернется на лед при помощи протезов .

Перенесшему ампутацию Роману Костомарову подобрали протез, который поможет ему вернуться на лед

Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За два месяца, проведенных в больнице, фигурист перенес гангрену, некроз и инсульт. По ряду весомых причин врачами было принято решение об ампутации стоп мужчины. Многие поклонники Олимпийского чемпиона терялись в догадках, как при отсутствии конечностей спортсмен сможет вернуться на ледовую арену. На связь с порталом PopCornNews вышел невролог Александр Комаров и высказался о дальнейшей судьбе Романа.

По словам эксперта, сейчас медицина сделала большой шаг в своем развитии, вот почему есть множество вариантов для поддержания привычной жизни людей, перенесших ампутацию. Например, Александр посоветовал обратить внимание на бионические протезы, с помощью которых Костомаров сможет вернуться на лед.

«У нас есть огромное количество вариантов для людей с ограниченными возможностями. Следж-хоккей, фигурное катание и танцы на коляске. Сейчас идет большой тренд на бионические протезы», — высказался специалист.

К слову, все коллеги Романа открыто говорят о том, что помогут вернуться Олимпийскому чемпиону к привычной жизни. Совсем недавно подобное заявил Илья Авербух и рассказал о реакции фигуриста на ампутацию конечностей. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Елена Бережная выразила беспокойство за состояние 38-летней Оксаны Домниной. Высказывание знаменитости читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:PopCornNews
Теги:
Роман Костомаров
новости шоу-бизнеса
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