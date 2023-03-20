«Он все понимает»: известна первая реакция 46-летнего Романа Костомарова на ампутацию стоп

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За два месяца, проведенных в больнице, фигурист перенес гангрену, некроз, инсульт и ампутацию конечностей. Вот почему все поклонники Олимпийского чемпиона не прекращали молитв за его здоровье. Совместными усилиями с медицинскими сотрудниками спортсмена удалось спасти от недуга. На сегодняшний день Костомаров находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил Илья Авербух в беседе с ТАСС.

По словам хореографа, семья Романа сейчас испытывает трудные времена, именно поэтому Илья всесторонне поддерживает Оксану Домнину. Возлюбленный Арзамасовой признался: он сделает все, чтобы Костомаров вернулся к привычной жизни.

«Мы сделаем все для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Свет в конце тоннеля есть, и мы к нему стремимся», — высказался Илья.

Также Авербух рассказал и о первых словах Олимпийского чемпиона после возвращения в сознание. Как выяснилось, Костомаров сумел здраво оценить ситуацию, произошедшую с ним.

«Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании. Он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», — резюмировал хореограф.

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