Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева перевели из реанимации в общую палату

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев переведен из реанимации в общую палату. Об этом сообщил его сын Дмитрий.

Соответствующую информацию приводит RT.

Еще пять дней назад - 12 апреля - Куклачева госпитализировали с выступления в «Вегас Сити Холле». У дрессировщика кошек случился обширный инфаркт. Ему провели операцию, которая длилась три часа.

16 апреля Куклачев сообщил, что при операции произошла остановка сердца. Однако артиста спас «хирург с золотыми руками», который, как утверждал дрессировщик, «вычистил всю гадость» из сосудов.

Ранее Куклачев в большом интервью рассказал, что много ругается с женой - это происходит ежедневно на протяжении 54 года брака. Супруга уверяет мужа, что они спорят. Также Куклачев выразил мнение, что в семье все зависит от женщины: она должна поддерживать и уважать, но не «пилить».