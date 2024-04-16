«Он запустил мое сердце снова»: Юрий Куклачев раскрыл, как его спасали врачи при инфаркте

Народный артист РСФСР, артист цирка Юрий Куклачев, недавно перенесший инфаркт, поделился подробностями о проведенной операции. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» основатель Театра кошек в Москве признался, что врачи спасли его после остановки сердца.

Дрессировщик рассказал, что остановка сердца произошла в операционной после госпитализации.

«Меня спас хирург с золотыми руками. Он запустил мое сердце снова, вычистил всю гадость, которая забила сосуды, и спас мою жизнь», — заявил Юрий Куклачев.

14 апреля артист цирка впервые вышел на связь после обширного инфаркта. По словам Юрия Куклачева, во время операции он был в сознании. Ему установили пять стентов для восстановления кровоснабжения сердца. На данный момент дрессировщик кошек находится в реанимации, ему предстоит реабилитация под наблюдением врачей.

Напомним, 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В тот день артист цирка проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Вырученные средства собирались направить на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Однако во время выступления артисту стало плохо. Дрессировщика госпитализировали и диагностировали ему обширный инфаркт, была проведена трехчасовая операция.

Запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты, приуроченное к 75-летию Юрия Куклачева, состоялись, но без участия самого артиста. На сцене выступали его дети.

Ранее мы писали о том, что Юрия Куклачева планируют перевести из реанимации в обычную палату ближе к выходным.