«Это кошмар»: Юрий Куклачев признался, что на протяжении 54 лет брака ежедневно ругается с женой

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал о семейной жизни. Он признался, что на протяжении 54 лет брака ежедневно ссорится с женой.

Подробностями Куклачев поделился в интервью сайту mk.ru.

«Все 54 года ругаемся каждый день. Это вообще кошмар!» - признался дрессировщик кошек.

При этом Куклачев назвал супругу мудрой – женщина уверяет мужа, что они не ругаются, а спорят. По мнению артиста, в семье все зависит от женщины: она не должна «пилить» и давить, важно поддерживать, уважать и ценить.

«Ты воспитай этого дурака так, как надо: где-то шкуркой, где-то наждачной бумагой», - дал совет Куклачев.

В вопросе семьи он с женой идут по пути бабушки и дедушки, сохраняя верность и преданность. Говорит, что те очень скучали друг по другу.

«Блуда не надо: один мужчина, одна женщина», - сказал Куклачев и добавил, что организмы настолько привыкают друг к другу, «что и не надо никого».

Он резюмировал, что «женщина делает мужчину». Куклачев всегда прислушивается к жене и только в единственном направлении не разрешает командовать – в творчестве.

Ранее Куклачев рассказывал об остановке сердца при недавней госпитализации. Сердце артиста запустил «хирург с золотыми руками». По словам Куклачева, он «вычистил всю гадость, которая забила сосуды».