Перенесла операцию: состояние Лады Дэнс после ДТП ухудшилось

Состояние певицы Лады Дэнс после ДТП ухудшилось. Она почти не говорит и дышит с трудом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артистка перенесла операцию на лице. Хирургическое вмешательство было необходимо, чтобы оптимизировать порезы и разрывы. Отмечается, что после этого и приема обезболивающих пациентке стало плохо. Было принято решение не впускать к ней никого, даже родных.

Напомним, что авария с участием исполнительницы произошла в минувшую субботу, 5 августа. Дэнс ехала на легковушке и занимала сиденье на заднем ряду. Volkswagen Polo со звездной пассажиркой и двумя ее знакомыми, одна из которых известный хореограф, столкнулся со стоящим после другого ДТП автомобилем. В результате водитель и три женщины были госпитализированы.

Ранее водитель, который попал в аварию вместе с Ладой Дэнс, заявил, что звездная пассажирка не использовала ремень безопасности во время поездки. Также он объяснил, почему произошло ДТП с пострадавшими на Симферопольском шоссе.

Еще одна авария произошла на Кубани. Там детская футбольная команда отправилась на автобусе из станицы Каневская на соревнования в Краснодар. Однако из-за выехавшего на встречную полосу грузовика случилась авария, в результате которой один ребенок погиб и еще двое 15-летних спортсменов пострадали.