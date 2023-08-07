Водитель Лады Дэнс заявил, что звезда не была пристегнута в момент ДТП

Водитель, который попал в аварию вместе с Ладой Дэнс, заявил, что звездная пассажирка не использовала ремень безопасности во время поездки. Также он объяснил, почему произошло ДТП с пострадавшими на Симферопольском шоссе, передает mk.ru.

Авария с участием исполнительницы произошла в минувшую субботу, 5 августа. Дэнс ехала на легковушке и занимала сиденье на заднем ряду. Volkswagen Polo со звездной пассажиркой и двумя ее знакомыми, одна из которых известный хореограф, столкнулся со стоящим после другого ДТП автомобилем. В результате водитель и три женщины были госпитализированы.

В беседе с журналистами пострадавший мужчина рассказал, что ехал по трассе, соблюдая правила ПДД — не нарушая допустимый скоростной режим. Причина, по которой произошло столкновение, — слишком поздняя реакция на другую аварию. По словам водителя, участник на тот момент другого ДТП даже не выставил «треугольник», чтобы предупредить участников движения об опасности на дороге. Молниеносно среагировать не получилось. При этом мужчина отметил, что сделал все возможное, чтобы удар пришелся по его стороне и не затронул пассажиров.

Все женщины в салоне были пристегнуты ремнями безопасности, кроме певицы. Слова водителя об этом прямо противоречат официальной версии, согласно которой Дэнс выполнила требования техники безопасности.

Ранее директор певицы рассказал о ее состоянии после ДТП в Подмосковье. Сейчас исполнительница находится под присмотром врачей и ей запрещено разговаривать с кем-либо. На восстановление Дэнс уйдет минимум месяц. Пока информация об улучшении ее здоровья не поступала.