Грузовик вылетел на встречную полосу и протаранил автобус с детьми: один ребенок погиб

Детская футбольная команда отправилась на автобусе из станицы Каневская на соревнования в Краснодар. Однако из-за выехавшего на встречную полосу грузовика случилась авария, в результате которой один ребенок погиб и еще двое 15-летних спортсменов пострадали. Об этом сообщает kp.ru.

Автобус с детьми попал в ДТП в районе хутора Красная Поляна. Транспортное средство столкнулось с грузовиком, водитель которого решил выехать на встречную полосу.

Двоих пострадавших детей уже госпитализировали. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев приносит свои соболезнования родителям погибшего.

На данный момент специалисты заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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