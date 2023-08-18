Передала последние слова через помощницу: Алла Пугачева почтила память клоуна Андрюши

Знаменитая эстрадная певица Алла Пугачева почтила память артиста цирка Андрея Николаева, известного публике как клоун Андрюша. На прощание со своим наставником она отправила траурный венок, который доставила ее помощница Елена Чупракова. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония началась в малом манеже на Цветном бульваре в 10 часов утра. Как сказала ведущая, исполнительница хита «Арлекино» обучалась мастерству на курсе у Николаева. На венке от Примадонны написано: «Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой». Другие траурные венки положили вокруг гроба, за которым поставили портрет профессора ГИТИСа.

После церемонии прощания режиссера-постановщика номеров эстрады кремируют и захоронят на Введенском кладбище в районе Лефортово.

Андрей Николаев ушел из жизни 14 августа в возрасте 85 лет. Последние дни он провел в Боткинской больнице. Врачи обнаружили у артиста острую стадию механической желтухи, а также коронавирус.

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