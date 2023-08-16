«Довела иммунитет свой до нуля»: чего в конце жизни боялась Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко могла завещать многомиллионное наследство сиделке. Об этом сообщается в программе Пятого канала «Светская хроника».

Напомним, что актриса умерла 3 августа в больнице, не приходя в сознание. Туда она попала еще 24 июля из-за недомогания. Неделю до этого женщина лечилась дома, что и стало роковой ошибкой. Ирине Петровне поставили диагноз «грипп». Однако вирус дал серьезные осложнения на весь организм.

В один момент сердце артистки остановилось, но врачам удалось его запустить. Они обнаружили у нее еще более серьезные проблемы: опухоль в головном мозге, кисты в почках и утолщение стенок желудка. Звезде не стоило лечиться дома.

«В том состоянии, в котором она поступила, это уже практически терминальный случай, когда повернуть вспять те патологические механизмы, которые есть в организме, уже очень тяжело. Особенно учитывая возраст», — рассказал кардиолог Заур Шугушев.

Режиссер Николай Скорик рассказал, что в последнее время Мирошниченко оборвала все связи и постоянно пила лекарства.

«На улицу она боялась выходить. Она совершенно довела иммунитет свой до нуля», — вспоминает мужчина.

Теперь многие обсуждают, кому же достанется наследство звезды. У Мирошниченко не было детей, но были племянники, а также сиделка, которая всегда была рядом. Юристы говорят, что в общую массу наследства знаменитости вошло примерно 150 миллионов рублей.

«На похоронах присутствовали внучатые племянники. Если окажется, что было завещание на сиделку, то они могут оспорить это завещание, если только докажут, что оно ничтожно либо оспоримое», — прокомментировала юрист Анастасия Гребенюк.

Если за полгода наследники не заявят о своих правах, то все это может перейти государству.