Актриса Марина Александрова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Актриса Марина Александрова впервые за долгое время решила вывести в свет дочь. Звезда с наследницей посетили Большой театр, где посмотрели знаменитый «Щелкунчик».

В личном блоге Александрова опубликовала фото с дочкой Екатериной. Они позировали перед зеркалом. Для появления на публике актриса выбрала образ total black, а вот девятилетняя школьница — костюм в черно-красную клетку, состоящий из юбки и пиджака.

Отметим, что попасть на балет в Большом театре каждый год пытаются многие россияне. Однако сделать это непросто. Билеты раскупают буквально за несколько минут, а цены на них огромные. В этому году, по данным СМИ, приобрести место в зале можно было за 400 тысяч рублей. А некоторые билеты выставляли на аукционе за еще большую сумму.

Что касается Марины Александровы, то, по всей видимости, она приобрела места только для них с дочкой. Муж и сын, предположительно, остались дома. Напомним, что актриса состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко.

Ранее Марина Александрова назвала Юру Борисова великим актером.