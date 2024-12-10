34-летняя певица Нюша назвала свой развод кармой и заявила, что не жалеет о нем. Об этом сообщает Пятый канал.

В 2024 году певица развелась с мужем после 7 лет брака. По словам Нюши, она не жалеет о расставании и считает, что стала лучше благодаря ему. Артистка назвала уходящий год временем трансформаций.

«Мне кажется, этот год лично для меня оказался очень мощным, трансформационным. У меня было много внутренних процессов, я много всего пережила, я очень поменялась», — высказалась знаменитость.

Также Нюша считает, что пережитые испытания стали для нее кармическими. По словам певицы, уходящий год позволил ей подвести «итог времени».

«Карма обозначает причинно-следственную связь. Думаю, мы живем в мире, где она существуют», — резюмировала артистка.

Ранее Нюша воссоединилась с экс-мужем Игорем Сивовым ради 6-летней дочери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что визажист Сердар Камбаров потребовал у экс-супруги алименты на сына и компенсацию в миллион рублей.