Ему вызывали скорую: Шарлота отправили в больницу после заседания в суде

Суд оставил под арестом певца Шарлота, который обвиняется в реабилитации нацизма. Однако после заседания молодой человек отправился не в СИЗО, а в больницу — ему потребовалась медицинская помощь, передает Telegram-канал Mash.

Певец получил травму, когда выходил из спецгрузовика. Несмотря на это, слушание переносить не стали. Молодому человеку вкололи обезволивающее, а после завершения заседания его доставили в больницу.

Во время осмотра у Шарлота зафиксировали растяжение связок. Пострадавшему певцу оказали необходимую помощь и наложили лангет. Наступать на ногу он пока не может. После посещения врача арестованного артиста увезли в камеру.

Ранее отец певца Шарлота рассказал, что сыну стало легче жить в СИЗО. По словам мужчины, певец стал лучше понимать сложившуюся ситуацию.