«Пела у Пугачевой на разогреве»: раскрыта правда о начале карьеры Алсу

Певица Алсу в начале своей карьеры сблизилась с певицей Аллой Пугачевой и даже пела у нее на разогреве. Об этом сообщает PROZVEZD со ссылкой на членов федерации «АЛЛАМАНИЯ».

После отъезда Аллы Борисовны из России многие звезды шоу-бизнеса признались, что она мешала им строить карьеру и закрывала доступ на сцену. Преданные поклонники опровергают это и приводят в пример артистов, которым Пугачева помогла. В их числе, исполнительница хита «Зимний сон» Алсу.

«Давно не секрет, что Алла Борисовна возила с собой Алсу, которая для раскрутки пела у Пугачевой на разогреве», – отмечается в сообщении.

Также стало известно о том, что Пугачева уговорила спеть своего звукорежиссера Александра Кальянова. В итоге он пять раз стал лауреатом премии «Шансон года». Артистка также помогала с продвижением группе «Наутилус Помпилиус». Кроме того, мастер-классы у звезды брал сам Вячеслав Бутусов. Вокал Аллы Борисовны можно услышать в его песне «Доктор моего тела».

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева снялась вместе с актером Данилой Козловским после его спектакля в Юрмале. Она выбрала обтягивающие брюки, напоминающие лосины, и примерила галстук черного цвета.

Также стало известно, споет ли Алла Пугачева на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.