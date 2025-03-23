Пьеха вступился за маму, которую обвинили в краже денег на благотворительность

Стас Пьеха вступился за маму, которую обвиняют в краже денег на благотворительность.

Артист в личном блоге поделился, что на Илону Броневицкую ополчились недоброжелатели и распустили слухи о том, что она якобы занимается благотворительностью не из добрых побуждений.

Пьеха подчеркнул, что его звездная мама уже не первый год сталкивается с обвинениями в воровстве на бездомных собаках.

«В силу собственных воровских убеждений и унизительного устройства психики, обвиняют мою маму в заработке на собачьих приютах. Я всегда держусь в стороне от подобной грязи, но в данном случае разрывает от желания сказать им, что не все кругом воры», — возмутился певец социальных сетях.

Пьеха сообщил, что Броневицкая из тех людей, кто постоянно направляет на помощь животным огромные суммы. По словам Стаса, его мама готова потратить все свои деньги на благотворительность. Именно по этой причине он никогда не дарит Броневицкой деньги, а переводит их на общие нужды и дарит ей сертификаты в магазины одежды для того, чтобы она не купила на эти деньги собачий корм или не построила новый вольер.

Стас подчеркнул, что мама получает удовольствие от участия в благотворительности, из-за чего ему пришлось смириться с ее образом жизни.

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