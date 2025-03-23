Стас Пьеха в честь 11-летия сына заявил, что поддержит его желание стать певцом

Стас Пьеха эмоционально обратился к сыну в его день рождения.

Наследник артиста отпраздновал свое одиннадцатилетие. В честь такого события Пьеха опубликовал поздравительный пост в личном блоге, где он публично признается в любви своему сыну Петру.

Стас опубликовал детское видео, созданное из его кадров разных возрастов: таким образом Стас показал процесс взросления своего ребенка. По словам артиста, время настолько быстро идет, что совсем скоро его сын станет уже подростком.

Кроме того, Пьеха уже задумывается над тем, кем же Петр захочет стать в будущем: спортсменом, врачом или, как его папа, певцом. Однако он заявил, что его сын должен самостоятельно выбрать, кем он хочет стать в жизни, а папа просто должен будет поддержать решение, если оно законно.

«Сегодня тебе 11 лет, совсем скоро ты станешь подростком и полностью присвоишь эту жизнь себе! Я бы мечтал, чтобы ты выбрал искрящийся путь олимпийского чемпиона, летчика или врача, который бы вылечил несколько поколений от серьезных недугов. Ну если уже ничего этого не выйдет — есть путь отца, музыка — это тоже прекрасно», — трогательно поздравил Стас своего сына.

Напомним, что у Стаса Пьехи родился сын во время отношений с Натальей Горчаковой. Но после их расставания наследник остался жить с матерью.

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