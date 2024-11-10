«Посадили под домашний арест»: Стас Пьеха откровенно рассказал о борьбе с зависимостью

Недавно певец Стас Пьеха оказался в центре внимания публики после интервью его матери. Илона Броневицкая заявила, что ее сын долгое время боролся с наркотической зависимостью. В эфире программы «ДаДа — НетНет» артист откровенно рассказал о своем восстановлении.

В новом интервью Илона Броневицкая рассказала о продолжительной борьбе Стаса Пьехи с героиновой зависимостью. Певица заявила, что это заболевание не лечится, и назвала сына «обычным наркоманом», который «остается им по сей день». Многих возмутило такое высказывание, однако сам артист, судя по всему, согласен с матерью. Стас Пьеха не скрывает, что долгие годы страдал от зависимости и до сих пор борется с тягой к запрещенным веществам. По словам музыканта, именно родные когда-то вытаскивали певца из тяжелого состояния и благодаря им он смог встать на правильный путь.

«Посадили под домашний арест. Днем — больница и капельницы, вечером — четыре стены. Зато мы много разговаривали с мамой. Она объясняла, что передо мной огромный мир, можно выбрать любую профессию и состояться в ней. В общем, сумела достучаться, и я начал жизнь с чистого листа», — поделился Стас Пьеха.

Певец признался, что до сих пор восстанавливается и каждый день выполняет специальные задания и ходит на групповые сеансы.

«Выздоровление — это ежедневные действия, чтобы немножечко видеть реальность, тестировать ее. То есть я до сих пор это делаю. Я все еще посещаю собрания, амбулаторные группы. Я прохожу групповой психоанализ, пишу какие-то штуки и так далее. И делаю это каждый день», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Стас Пьеха раскрыл причину наркотической зависимости.