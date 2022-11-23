Павел Воля и Ляйсан Утяшева на фоне слухов о разводе провели вместе яркую ночь

Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже 10 лет находятся в законном браке. За все это время они ни разу не позволили усомниться в искренности чувств друг к другу. Однако в преддверии годовщины в Сети все чаще стали появляться тревожные новости, что звездная пара находится на грани развода.

На днях экс-гимнастка решила, наконец, расставить все точки на «i» и сделать серьезное заявление. Она сказала, что у них в браке все прекрасно, и о расставании даже не может идти речи. В подтверждении своих слов Ляйсан Утяшева опубликовала милые кадры с совместной новогодней фотосессии с Пашей.

А минувшей ночью супруги вместе появились на светском мероприятии, где вручали награды самым стильным звездам. Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели вместе яркую ночь, постоянно обнимаясь и позируя фотографам. Артисты выглядели очень счастливо друг с другом и в очередной раз опровергли все слухи о разводе.

Ранее стало известно, что после долгого отсутствия дома из-за съемок нового проекта Ляйсан Утяшева решила устроить любимому свидание в бане. Кадрами с вечера артистка поделилась в социальных сетях.