«Настроен видеть плохое во всем»: Ляйсан Утяшева высказалась о разводе с Павлом Волей

Телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля женаты более десяти лет. Коллеги говорят, что эта пара – одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но в последнее время в Сети ходит множество слухов о разводе супругов. Спортсменка вышла на связь с поклонниками, чтобы прояснить ситуацию.

Знаменитость пожаловалась, что ее расстраивают подобные разговоры в соцсетях. Она не понимает, почему их с Павлом постоянно пытаются разлучить.

«Некоторые пытаются нас «разводить». Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других», – поделилась мыслями Ляйсан в своем Telegram-канале.

Теледива сравнила такую модель поведения с зеркалом и отметила, что это работает и в обратную сторону. Звезда подчеркнула, что в их отношениях с мужем царит полная идиллия.

Напомним, что Утяшева и Воля воспитывают сына Роберта и дочь Софию. Их история любви началась с дружбы. Артист очень поддержал спортсменку в тяжелый период, когда умерла ее мама. В интервью Ляйсан признавалась, что в тот момент поняла – это тот мужчина, которому можно довериться.

Недавно мы писали о том, что Ляйсан и Павел объявили о своем уходе.