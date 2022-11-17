Павел Воля и Ляйсан Утяшева объявили о своем уходе

Павел Воля и Ляйсан Утяшева считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В Сети редко появляются новости об их ссорах и скандалах, и ни разу за десять лет комик и гимнастка не позволили усомниться в своей любви друг к другу. Однако недавно Утяшева решила, что пора сделать решительный шаг в их супружеских отношениях.

Известно, что звездная пара очень много работает. Павел Воля задействован в большей половине проектов телеканала ТНТ, и его супруга не отстает. На семью времени остается мало, и при таком плотном графике очень сложно уделять время любви и отношениям.

Недавно Ляйсан призналась, что из-за съемок ей пришлось оставить Пашу с двумя детьми одних на целый месяц. В командировке Утяшева очень скучала по супругу, поэтому после возвращения решила позвать его на свидание. Они отправились в московский банный комплекс, в котором им удалось по-настоящему расслабиться друг с другом.

«Мы ушли в деревенскую сибирскую баню... Не теряйте нас», - написала Ляйсан Утяшева на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что Павел Воля собирается на Новый год оставить любимую семью. Шоумен полетит в Дубай развлекать там российских туристов. Мы рассказали, сколько будет стоить билет на такое шоу и сколько заработают другие отечественные звезды за новогоднюю ночь.