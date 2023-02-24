Павел Прилучный забрал детей у Агаты Муцениеце после скандала с судом из-за квартиры

Актриса Агата Муцениеце даже через несколько лет после развода продолжает выяснять отношения с бывшим мужем Павлом Прилучным. Недавно стало известно, что девушка подала в суд на экс-избранника из-за недвижимости. А потом поклонники заметили, что звезда забрал у блондинки детей. Правда, на время.

Прилучный опубликовал в соцсетях фото и видео со своими детьми от Муцениеце – десятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочерью Мией. Знаменитость показал, как проводит время с наследниками на съемочной площадке. Они улыбались и веселились. Актер решил поинтересоваться у подписчиков, как они думают, сколько времени дети смогут выдержать на работе у папы.

«Делаем ставки, на сколько их хватит? 3 часа – моя ставка. Кто больше?» – написал актер в личном микроблоге.

В комментариях многие удивились, что наследники проводят выходные с Павлом. Ведь после громкого скандала с судом Агата призналась, что бывший «использовал в ее сторону нецензурную брань». Несмотря на ссоры, знаменитость отпустила детей, а сама провела время в одиночестве.

Внимательные фанаты считают, что Муцениеце просто решила уделить время себе. Недавно она перенесла операцию на глазах. Красавица сделала коррекцию зрения, чтобы видеть все без очков и линз. Девушка призналась, что находится в восторге.