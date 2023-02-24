«Я вижу»: 33-летняя Агата Муцениеце вышла на связь после перенесенной операции

Совсем недавно Агата Муцениеце крайне обеспокоила поклонников. Так, девушка сообщила о том, что она готовится к операции по коррекции зрения. Долгое время звезда «Закрытой школы» носила очки и линзы, но вчера она навсегда от этого избавилась и сделала свою жизнь комфортнее. После перенесенной манипуляции экс-возлюбленная Прилучного вышла на связь и рассказала о самочувствии.

По словам Агаты, ее здоровье в полном порядке. Она спала, как младенец, и ни на что не жалуется. При этом знаменитость переполняют эмоции: Муцениеце стала гораздо лучше видеть, и произошедшее — ни с чем не сравнимые ощущения.

«Проснулась, будто ничего и не было. Ребята, это невероятно: я вижу каждый домик, каждое окошечко. Включила сериал, и так я не видела даже в линзах», — высказалась 33-летняя девушка.

К слову, подобная новость очень обрадовала поклонников актрисы, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

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