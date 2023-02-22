Агата не расстраивается: Прилучный нецензурно выкрикнул в адрес Муцениеце после новости про суд

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что бывший муж Павел Прилучный «использовал в ее сторону нецензурную брань». Это произошло, когда актер узнал, что будет ответчиком по ее иску.

Муцениеце записала видео из машины. Она поставила музыку и пропела: «Потому что я искусство, вызываю в тебе чувство».

Ранее Прилучный говорил, что не позволит себе плохо высказываться о жене. Однако данный пример демонстрирует обратное.

Напомним, Муцениеце подала в суд из-за недвижимости. Она захотела выписать бывшего мужа из квартиры. Экс-супруг мог сделать это сам, без суда. Но, по всей вероятности, отказывался.

Исковое заявление от Муцениеце будет рассматриваться 6 марта. Стороны публично не комментировали сложившуюся ситуацию.