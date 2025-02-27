Агата Муцениеце обнимала и целовала Петра Дрангу на премьере фильма в Москве. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», в которой Агата сыграла одну из главных ролей. Актриса появилась на мероприятии вместе с возлюбленным и почти не разлучалась с ним. Знаменитость открыто демонстрировала чувства, влюбленно смотрев на музыканта, целуя его и обнимая.

Для выхода в свет артисты выбрали парные образы, отдав предпочтение черному цвету.

Также Агата порассуждала о жизни после смерти. По мнению актрисы, от загробного мира не стоит ждать чего-то хорошего, если человек совершал плохие поступки.

«Все наши поступки оцениваются точно также и там. И человечность, любовь, свет тоже ценятся там. Если ты ведешь себя как плохой человек здесь, не жди, что там будет что-то другое», — заявила она.

Ранее Агата Муцениеце снялась с дочерью и новым возлюбленным в ресторане. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Павел Прилучный заявил о сильных ссорах с женой.