«Может показаться, что эти двое не любят друг друга»: Прилучный заявил о сильных ссорах с женой

Актер Павел Прилучный рассказал о сильных ссорах с молодой женой Зепюр Брутян. Слова Павла приводит «7Дней.ru».

В новом интервью актер признался, что, несмотря на внешнее благополучие, в их семье случаются конфликты. Однако, по словам Павла, ссоры с женой непродолжительные, и длятся всего 5 минут.

«На самом деле, иногда мы ругаемся. Со стороны даже может показаться, что эти двое не любят друг друга. Но это буквально минут на пять. Надо иногда пар выпускать», — высказался актер.

Зепюр добавила, что в напряженные моменты старается перевести разговор на нейтральные темы. Кроме того, супруги всегда обсуждают, что их не устраивает в отношениях.

«Мы смеемся над тем, как ругаемся. Можем выговориться. А потом Паша такой: «Зиппи, слушай, вот эти штаны нормально, если завтра надену, как думаешь?»» — рассказала знаменитость.

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