Павел Прилучный с женой покинул РФ после обжалования решения суда по алиментам

Известный актер Павел Прилучный с супругой, актрисой Зепюр Брутян улетел из России после обжалования решения суда по алиментам. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

По словам артиста, жена решила устроить ему сюрприз и организовала отдых на Мальдивах.

«Планы на ближайшее время — лежать», — поделился Прилучный.

Стоит отметить, что в отпуск пара отправилась без общего сына Микаэля.

Напомним, Павел Прилучный 25 августа 2022 года официально узаконил свои отношения с коллегой Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у пары родился ребенок. Также у звезды есть двое детей от бывшей супруги Агаты Муцениеце.

Накануне стало известно, что Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам Агате Муцениеце на содержание их общих несовершеннолетних детей. Сейчас звезда «Мажора» выплачивает 200 тысяч рублей в месяц на сына и дочь, но Муцениеце требовала почти треть его доходов.

Позднее мы писали, что Муцениеце в слезах вышла на связь после апелляции Прилучного по алиментам.