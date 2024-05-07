Актер Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам на детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты разыскали в картотеке судов общей юрисдикции Москвы апелляционную жалобу Павла Прилучного. Он пытается обжаловать решение, вынесенное Головинским судом Москвы, который частично удовлетворил иск бывшей жены актера по алиментам.

Напомним, точную сумму алиментов на детей со стороны Прилучного в суде не раскрыли из-за того, что процесс проходил в закрытом режиме. В пресс-службе подтвердили, что актер подал апелляцию.

«Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене», — рассказали в суде.

Брак Павла Прилучного с Агатой Муцениеце просуществовал с 2011 по 2020 год. Сейчас Агата в одиночку воспитывает сына Тимофея и дочь Мию.

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