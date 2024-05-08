Агата Муцениеце в слезах вышла на связь после апелляции Прилучного по алиментам. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками сложностями актерской профессии. Знаменитость призналась, что провела на съемочной площадке 15 часов и сильно устала. Все это время Муцениеце пыталась отработать слезы и печальное настроение.

«Несколько часов подряд рыдала в кадре, думаю, по моим глазам это видно. Думала много про актерскую профессию. Мы, конечно, издеваемся над своим эмоциональным фоном. Надо находить причину, над которой ты будешь плакать… Находить внутри эту боль», — рассказала она.

Интересно, что в этот же день стало известно о том, что бывший муж Муцениеце, Павел Прилучный, подал апелляционную жалобу в суд на решение по алиментам, которые он должен выплачивать на двух несовершеннолетних детей.

Ранее мы писали о том, что дети Прилучного и Муцениеце вынуждены работать на фоне скандала с алиментами.