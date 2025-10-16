Актер Павел Майков назвал съемки в сериале «Бригада» «преступлением» перед обществом. Об этом сообщает ТН звезды.

Павел Майков получил известность благодаря роли «Пчелы» в сериале «Бригада». По словам актера, он испытывает смешанные чувства к проекту, популярность которого считает неожиданной. Майков убежден: сериал про преступные группировки был опасным для общества.

«Никто не думал, как прогремит сериал. Когда показывали «Бригаду», улицы пустели, преступность снижалась, все сидели, смотрели. Для меня сериал принес пользу — известность. А для общества, для людей — вред. Это преступление, в котором я участвовал», — высказался актер.

Примечательно, что после «Бригады» Павел начал избавляться от образа бандита. Теперь в его фильмографии преобладают роли сотрудников правоохранительных органов.

