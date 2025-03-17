Александра Флоринская рассказала, что стала заложницей типажа после «Бригады». Актриса вспомнила о съемках в культовом сериале в беседе с сайтом «Страсти».

Александра Флоринская дебютировала в кино в проекте Алексея Сидорова, в котором сыграла любовницу Саши Белого. По словам знаменитости, после успеха сериала ей потребовалось много времени, чтобы выйти из амплуа «агрессивных дамочек».

Флоринская отмечает, что ей интересны роли разлучниц, однако, как актрисе, ей хотелось проявить способности в полной мере и сыграть противоположные образы.

«Меня тоже после «Бригады» долгое время приглашали на роли стерв, любовниц, разлучниц — агрессивных дамочек. Я не против играть таких персонажей, мне это интересно, но для расширения своего диапазона мне хотелось диаметрально противоположных образов. Думаю, поскольку «Бригада» была успешна, многие актеры страдали от такой стереотипности, которую сломать достаточно сложно», — высказалась Александра.

Флоринская вспоминает, что после выхода «Бригады» ее стали узнавать на улице. Но при этом она не может утверждать, что успех сериала отразился на гонорарах.

«Я не помню, чтобы гонорары выросли в разы. Все-таки у меня была не главная роль, поэтому на мне это так не отразилось, как у коллег», — резюмировала она.

Полное интервью Александры Флоринской о съемках в кино, модельном прошлом и секретах красоты читайте здесь.