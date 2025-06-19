Сергей Безруков рассказал, как изменилась его жизнь после выхода «Бригады»

Сергей Безруков признался, что после «Бригады» у него появилась возможность выбирать роли. Слова актера приводит Kp.ru.

Сергей Безруков встретился с молодым артистами и студентами театральных вузов и ответил на их вопросы. Дебютанты поинтересовались у актера, есть ли у него роль мечты. По словам Безрукова, в профессии не нужно мечтать и зацикливаться на конкретном образе.

«А если вам не дадут роль мечты, тогда что? Жизнь насмарку», — заявил он.

Безруков отметил, что работать надо так, чтобы был возможность выбирать роли. Он вспомнил свой успех после «Бригады», который вывел карьеру на новый уровень. При этом Сергей отметил, что его путь в кино начался задолго до сериала.

«После выхода на экраны фильма «Бригада», у меня появилась возможность выбирать роли. Хотя еще до «Бригады» я был плотно занят, много работал в театре, играл в моей любимой «Табакерке», которую создал Олег Павлович Табаков. Уже был лауреатом государственной премии РФ за роль Есенина в спектакле Театра им. Ермоловой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне». Так что моя актерская судьба не с «Бригады» началась», — высказался он.

Ранее актер Сергей Безруков снялся с восьмилетней дочерью Марией в Сочи. Подробности читайте в этой новости.