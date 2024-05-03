Павел Дуров рассказал о своем любимом фильме

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о своих предпочтениях в кинематографе. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Осознание того, какую информацию мы потребляем, так же важно для нашего благополучия, как и то, какую пищу мы едим. Слова могут формировать нашу реальность больше, чем мы думаем», — написал программист.

Дуров отметил, что именно по этой причине не любит смотреть фильмы ужасов. Вместо этого он предпочитает картины об историях успеха, которые его воодушевляют. К подобным кинолентам он отнес «Вонку» с Тимоти Шаламе в главной роли.

«Популярные песни, переигрываемые много раз, могут действовать как волшебные заклинания, внедряя в наш мозг предположения, поэтому я тщательно подбираю свой плейлист, чтобы убедиться, что их тексты не содержат нежелательных сценариев», — добавил россиянин.

Ранее Павел Дуров признался, что изучает украинский язык.

Также сообщалось, что Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону на фоне стульев с пиками за 249 тысяч рублей.