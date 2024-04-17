Цена, значение и реакция Симоньян: Дуров дал интервью Карлсону на фоне стульев с пиками

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на фоне стульев с пиками за 249 тысяч рублей. Зрители сразу обратили внимание на интересное решение на заднем плане, а журналисты собрали все подробности о предметах мебели.

Оказалось, что данные стулья можно приобрести за 249 тысяч рублей. Желающим полюбоваться предметами мебели временно предлагается их аренда за 30 тысяч рублей. Как сообщает Lenta.Ru, эти стулья ранее были экспонатами на выставке в Санкт-Петербурге под названием «Свиное рыло». Но Дуров не стал рассказывать о значении и выборе такого дизайнерского решения.

Тем временем журналисты NEWS.ru пообщались с криминалистом Михаилом Игнатовым и узнали у него, что могут означать такие стулья на заднем плане во время нашумевшего интервью.

«Только ему ведомо, что он имел в виду, выставляя такие стулья на всеобщее обозрение. Ничего смешного в этом нет», – заявил криминалист.

Игнатов подчеркнул, что подобная идея не имеет ничего общего с уголовной тематикой. По его словам, на тюремном жаргоне фраза «пики точеные» ничего не значит. Ведь там только табуретки и лавки.

«Во-первых, в СИЗО стульев нет в принципе, есть прикрученные к полу табуретки около столов. В камере стоят стол и длинные лавки, прикрученные к полу, больше ничего, никаких стульев. В следственных кабинетах — обычные табуретки, — объяснил мужчина.

Криминалист пояснил, что стулья есть в колониях и лагерях, но таких «сюрпризов» там нет. Более того, здравый человек никогда не станет шутить на эту тему в обычной камере, иначе может «поплатиться жизнью».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на интервью Дурова и сразу обратила внимание на стулья с пиками.

«Впервые узнала загадку про пики точеные и остальное непечатное. Благодаря Дурову и Карлсону. Век учись, как говорится», – написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ранее Павел Дуров рассказал, как стал жертвой грабителей в США.