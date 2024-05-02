Павел Дуров сообщил об изучении украинского языка

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что изучает украинский язык. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Поскольку семья моей мамы с Украины, я с юных лет был любопытен к этому языку. Как лингвист по образованию, меня поразили различия и сходства между украинским и русским языками», — написал программист.

Дуров отметил, что именно по этой причине украинский язык стал первым языком, на который был переведен интерфейс «ВКонтакте». Для этого, как уточнил россиянин, пришлось переписать большую часть кода соцсети.

Основатель Telegram отметил, что в настоящий момент понимает около 95% письменного и 85% устного украинского языка. Он подчеркнул, что это помогает ему лучше понимать славянские языки, в том числе чешский и польский. Разработчик добавил, что сейчас свыше 70% граждан Украины используют Telegram для общения и получения новостей.

«Надеюсь, что знание украинского языка и иностранных языков в целом делает меня более компетентным лидером нейтральной платформы, где правила действуют одинаково для всех сторон», — подытожил Дуров.

Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на интервью Павла Дурова, в котором он заявил, что, несмотря на финансовое благополучие, у него нет в собственности недвижимости, самолетов и яхт.