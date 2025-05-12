Федора Бондарчука заподозрили в отношениях со звездой «Ранеток» после развода с Андреевой

Режиссера Федора Бондарчука заподозрили в новых отношениях. В Сети активно обсуждают, что кинематографист после развода с Паулиной Андреевой увлекся актрисой из «Ранеток» Яниной Студилиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Пользователи считают, что Янина стала проводить время с Бондарчуком после того, как Андреева публично подтвердила расставание. В комментариях фанаты режиссера отмечают, что Студилина была бы для него хорошей партией. При этом никаких комментариев на этот счет сама актриса не давала.

Отметим, что Студилиной 39 лет. Она, как и Федор, находится в разводе. Брак актрисы с доктором экономических наук Александром Роднянским-младшим со скандалом распался в 2022 году. Бывший супруг Янины отказывался жить в России. В 2023 году появлялись слухи, что у нее появился новый возлюбленный, но они не подтвердились. Студилина предпочитает не афишировать личную жизнь и не так часто выходить в свет.

Что касается Федора Бондарчука, то его уже подозревали в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Сначала она подогревала слухи, но спустя несколько месяцев опровергла, что когда-либо встречалась с режиссером.

Ранее стало известно, что Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после расставания.