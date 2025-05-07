Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером

Актриса Паулина Андреева после развода с режиссером Федором Бондарчуком внезапно приняла решение о смене фамилии.

Как пишет StarHit, артистка во время брака не меняла паспортные данные, однако уже после официального объявления о расставании взяла фамилию бывшего мужа. Теперь она официально Бондарчук-Андреева.

Свое решение Паулина никак не прокомментировала. Вероятно, она последовала примеру Светланы Бондарчук, которая состояла в браке с режиссером до его встречи с Андреевой.

Напомним, весной 2025 года актриса объявила о расставании с режиссером. Паулина не стала называть причину разрыва, но уточнила, что они с Федором сохранили уважение друг к другу ради ребенка.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что экс-супруги уже поделили имущество. По его сведениям, актриса получит квартиру в Санкт-Петербурге, а Федору отойдет недвижимость в Москве почти за 100 миллионов рублей.