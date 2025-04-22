«Талантливый, серьезный бизнесмен»: Любовь Успенская впервые рассказала о женихе дочери

В жизни 35-летней дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной случились положительные перемены. Королева шансона рассказала, что ее наследница счастлива в отношениях с возлюбленным.

Впервые о бойфренде Татьяны исполнительница хита «По полюшку» заговорила на премии «Женщина года». Журналисты спросили Успенскую, почему она пришла без дочери. Певица ответила, что ее наследница не смогла посетить светское мероприятие из-за свидания.

«Он талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен, еще композитор, пишет музыку», - рассказала артистка в разговоре со StarHit.

Звезда отметила, что сама еще не видела молодого человека Татьяны. По словам артистки, паре нужно сначала повстречаться и проверить свои отношения перед знакомством с родителями.

«Чтобы меня увидеть, надо хотя бы заслужить», - заключила певица.

При этом Успенская добавила, что ей важна национальность избранника дочери. Ей бы хотелось, чтобы у него присутствовала еврейская кровь. Какими-либо другими подробностями артистка делиться не стала.

Дочь певицы еще ни разу не была замужем, в отличие от звездной мамы, которая побывала в браке уже четыре раза.

Отношения Успенской с дочерью не всегда были простыми. Татьяна Плаксина публично обвиняла Любовь Успенскую в жестком обращении, а затем переехала в США к отцу. В октябре 2024 года девушка внезапно сбежала в Израиль, а позднее заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной матери». Со временем родные люди смогли наладить контакт, и наследница вернулась к артистке. Теперь они вместе выступают с концертами.

Ранее Татьяна Плаксина предложила научить свою знаменитую мать танцам с шестом.