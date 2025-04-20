36-летней Паулине Андреевой после развода с Федором Бондарчуком грозит двойной штраф

Бывшую жену режиссера Федора Бондарчука актрису Паулину Андрееву четыре раза пытались привлечь к административной ответственности за неуплату в срок административного штрафа.

Как сообщили РИА Новости в московском суде, теперь звезду сериала «Метод» может ждать штраф в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа.

«Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — сказал источник агентства.

Он пояснил, что с начала 2025 года административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ о неуплате штрафа в срок поступали Андреевой четыре раза, но всегда возвращались.

Не исключается, что это может быть связано с выявленными нарушениями при составлении административных материалов.

Напомним, слухи о расставании Андреевой и Бондарчука впервые появились в сентябре 2024 года. Актриса начала работать как сценарист, и некоторые профессиональные моменты могли стать источником ссор. Также обсуждалась версия о политических разногласиях: известно, что Андреева была близка с режиссером Авдотьей Смирновой, которая уехала из России в 2022 году. 21 марта Федор Бондарчук и Паулина Андреева публично заявили о расставании.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Паулина Андреева покинула Россию и улетела на отдых в Стамбул. В частности, актриса продемонстрировала, как катается на пароме по Босфору и гуляет по живописным кварталам турецкого мегаполиса.