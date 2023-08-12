Заговоры и шабаш: кто шлет угрозы Анастасии Макеевой

Российская актриса Анастасия Макеева рассказала о наболевшем. Дело в том, что ей регулярно присылают угрозы.

По словам артистки, она получает проклятия в личных переписках. Также у Макеевой есть снимки обрядов на заговор.

Звезда убеждена, что у хейтеров имеется целый «шабаш». Недоброжелатели даже регулярно взламывают ее соцсети, почту и сайт Госуслуг.

По версии Макеевой, травлей занимается бывшая супруга ее мужа. В 2021 году актриса вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова, а после свадьбы становилась участницей конфликта с его бывшей женой.

Однако Макеева уже старается не обращать внимание на хейт. Она призналась, что много исповедуется, посещает службы и проходит причастие для защиты.

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