Партнеры могут изменять: Прохор Шаляпин призвал людей никогда не разводиться

Прохор Шаляпин призвал людей никогда не разводиться.

Певец стал новым гостем программы «Шоу Воли», где он высказался о браках. Прохор уверен, что в долгих отношениях может пропадать страсть. Однако это не повод бросать семью.

Кроме того, Шаляпин подчеркнул, что люди иногда могут изменять, не отдавая себе отчета. Блогер уверен, что это не должно стать причиной расставания. Шоумен раскрыл, что у него есть свое отношение к этому: если бы ему изменил партнер, он сделал бы то же самое, а только потом бы пришел к примирению.

«Бывает такое, что любовь подувяла немножко — годы прошли. Я прекрасно знаю, какое количество молоденьких красивых девочек вокруг вас. И я желаю вам долгой семейной жизни», — разоткровенничался Шаляпин.

При этом Прохор уточнил, что он не призывает людей к изменам, а просит лишь держаться за семью и сохранять брак по возможности.

Павел Воля сообщил, что он, будучи в отношениях с любимой женщиной, никогда не подумает посмотреть на других девушек. По словам комика, у каждого человека свое отношение к браку.

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