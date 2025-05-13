«Губернаторская дочь»: Прохор Шаляпин представил молодую подругу, с которой отдыхает на Бали

Шоумен Прохор Шаляпин улетел на Бали с загадочной спутницей. Певец представил девушку поклонникам и назвал «губернаторской дочкой».

Артист опубликовал соответствующее видео в соцсетях.

Шаляпин сообщил, что улетел из-за «аномальных майских морозов». Он признался: дорога была утомительной. Певец снял себя в бассейне на Бали и показал фигуру девушки в купальнике, которая составила ему компанию.

«И я со свой молодой подругой — вот она — губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она», - поделился Шаляпин. На слова певца обратило внимание издание WomanHit.ru.

Певец отметил, что на острове нет неприятного холодного воздуха, но капает легкий и теплый дождь. Шаляпин считает: «это даже к лучшему», так как лицу надо привыкнуть к солнцу.

Ранее шоумен признался, что у него есть ребенок. Однако по документам у Прохора нет детей.