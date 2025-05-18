Актер Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной на поле стадиона «Динамо»

Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной на поле стадиона «Динамо».

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в личном блоге видео, на котором актер встает на одно колено перед своей девушкой Зоей Фуць на стадионе перед началом матча МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) с «Акроном».

«Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце», - трогательно признался Деревянко.

Павел выбрал необычное место для предложения руки и сердца, так как сам является большим болельщиком московского ФК «Динамо».

Напомним, что в 2021 году актер развелся со своей женой Дарьей Мясищевой. А уже через год он был замечен в компании Зои. Актер не стал скрывать отношения с избранницей. Павел даже признался, что добивался свою возлюбленную несколько лет, прежде чем она согласилась начать отношения.

Ранее мы писали о том, что актер Павел Деревянко после скандала с криптой оказался налоговым должником.

Также сообщалось, что хакеры взломали аккаунт Павла Деревянко и слили личное видео актера с Зоей Фуць.