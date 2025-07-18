«Парадокс, но это правда»: Тодоренко рассказала, как беременность помогает ей в борьбе с заболеванием

Регина Тодоренко рассказала, как беременность помогает ей бороться с заболеванием. Телеведущая поделилась откровением в Telegram-канале.

Регина Тодоренко не скрывает, что страдает от сколиоза и комплексует из-за несовершенства спины. Подписчики поинтересовались, как проходит беременность со сколиозом, и ответ телеведущей не заставил себя ждать.

Регина, которая готовится к рождению третьего ребенка, отметила, что с каждой беременностью состояние спины улучшается: под тяжестью позвоночник распрямляется.

«Удивительно, но каждая новая беременность помогает мне улучшить состояние спины. Парадокс, но это правда! Мне не помогла мануальная терапия, не помогла электростимуляция», — высказалась знаменитость.

Также Тодоренко отметила, что ежедневно занимается спортом, направленным на борьбу со сколиозом.

Ранее беременная Регина Тодоренко заявила о желании родить дочь и заплетать ей косички. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что беременная Агата Муцениеце готовится к скорой свадьбе с Петром Дрангой.