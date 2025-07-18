Шьет платье на заказ? Беременная Агата Муцениеце готовится к скорой свадьбе с Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце интригует поклонников намеками на скорую свадьбу. В личном блоге она опубликовала фото свадебных аксессуаров известного бренда. Вероятно, беременная звезда «Закрытой школы» решила шить платье на заказ.

В майские праздники Агата получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Петра Дранги и ответила согласием. Позже появилась информация, что артистка ждет ребенка. Однако, по слухам, из-за беременности свадьбу переносить не будут, и она состоится уже этим летом. Сама Муцениеце никаких комментариев не дает, но периодически намекает на торжество.

Недавно Агата поделилась, что обратилась к представителям премиального бренда, занимающегося пошивом кутюрных свадебных платьев. Но пока неизвестно, какой фасон для наряда выбрала актриса.