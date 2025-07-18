НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июля 2025, 12:23
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Шьет платье на заказ? Беременная Агата Муцениеце готовится к скорой свадьбе с Петром Дрангой

Беременная Агата Муцениеце намекнула, что заказала платье от кутюр для свадьбы.
Шьет платье на заказ? Беременная Агата Муцениеце готовится к скорой свадьбе с Петром Дрангой

© Starface.ru

Актриса Агата Муцениеце интригует поклонников намеками на скорую свадьбу. В личном блоге она опубликовала фото свадебных аксессуаров известного бренда. Вероятно, беременная звезда «Закрытой школы» решила шить платье на заказ.

В майские праздники Агата получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Петра Дранги и ответила согласием. Позже появилась информация, что артистка ждет ребенка. Однако, по слухам, из-за беременности свадьбу переносить не будут, и она состоится уже этим летом. Сама Муцениеце никаких комментариев не дает, но периодически намекает на торжество.

Недавно Агата поделилась, что обратилась к представителям премиального бренда, занимающегося пошивом кутюрных свадебных платьев. Но пока неизвестно, какой фасон для наряда выбрала актриса.

Шьет платье на заказ? Беременная Агата Муцениеце готовится к скорой свадьбе с Петром Дрангой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Агата Муцениеце воспитывает двух детей от актера Павла Прилучного. Впрочем, на свадьбе, предположительно, будет только дочь звезды Мия. С сыном Тимофеем она не общается уже почти год. Мальчик живет с отцом и его женой Зепюр Брутян.

Ранее Агата Муцениеце неожиданно показала себя с лысой головой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Агата Муцениеце
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