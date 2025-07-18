Шьет платье на заказ? Беременная Агата Муцениеце готовится к скорой свадьбе с Петром Дрангой
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Актриса Агата Муцениеце интригует поклонников намеками на скорую свадьбу. В личном блоге она опубликовала фото свадебных аксессуаров известного бренда. Вероятно, беременная звезда «Закрытой школы» решила шить платье на заказ.
В майские праздники Агата получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Петра Дранги и ответила согласием. Позже появилась информация, что артистка ждет ребенка. Однако, по слухам, из-за беременности свадьбу переносить не будут, и она состоится уже этим летом. Сама Муцениеце никаких комментариев не дает, но периодически намекает на торжество.
Недавно Агата поделилась, что обратилась к представителям премиального бренда, занимающегося пошивом кутюрных свадебных платьев. Но пока неизвестно, какой фасон для наряда выбрала актриса.
Напомним, что Агата Муцениеце воспитывает двух детей от актера Павла Прилучного. Впрочем, на свадьбе, предположительно, будет только дочь звезды Мия. С сыном Тимофеем она не общается уже почти год. Мальчик живет с отцом и его женой Зепюр Брутян.
Ранее Агата Муцениеце неожиданно показала себя с лысой головой.