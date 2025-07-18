«Хотелось заплетать косички»: Регина Тодоренко придумала имя будущей дочери

Вскоре у Регины Тодоренко и ее мужа, певца Влада Топалова родится третий сын, однако телеведущая призналась, что мечтает о девочке и даже придумала для нее имя.

«Хотелось заплетать косички, надевать розовые платьица. Я даже ходила в магазины и визуализировала, - разоткровенничалась Регина в шоу «Утро.ТНТ».

Она не стала скрывать, что хотела бы назвать наследницу красивым именем Клавдия. Именно так звали бабушку телеведущей.

«В итоге к какому огоньку я пришла? Снова к синему», — сказала Регина о поле третьего ребенка, который должен появиться на свет в ближайшие месяцы.

Несмотря на то, что в Сети появились слухи о беременности Регины еще весной, сама знаменитость хранила молчание до седьмого месяца. По словам Тодоренко, она не хотела «разыгрывать интригу». Ее единственным желанием было — прожить трепетный момент вместе с семьей.

Ранее Влад Топалов в шутку признался, что задумывался о стерилизации после третьей беременности жены.